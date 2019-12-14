سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 03:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

علامات تدل على الإصابة بسرطان الحنجرة اهمها السعال الشديد

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:00 ص
علامات تدل على الإصابة بسرطان الحنجرة اهمها السعال الشديد السرطان
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
السرطان من الأمراض الخطيرة التى تهدد الحياة بالخطر إذا لم يتم علاجه على الفور، فيوجد العديد من أنواع السرطان ومنها سرطان" الرحم، الثدى، المعدة، البروستاتا، الدم، الحنجرة".
 
 
وحسب ما ذكره موقع  medicalnewstoday فإن سرطان الحنجرة من أخطر أنواع الأمراض السرطانية، حيث إنه يؤثر على نبرة الصوت وصعوبة شديدة فى البلع، ومن أبرز أعراضه:
 
1:السعال الشديد.
2:تغيرات فى الصوت.
3:ألم بالأذنين.
4:التهاب فى الحلق.
5:فقدان شديد فى الوزن.
 
لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الحنجرة ولكن هناك العديد من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالمرض ومنها:
1:الإفراط فى التدخين، فالتبغ يؤثر على الاحبال الصوتية ويسبب سرطان الحنجرة.
2:الإكثار من تناول المشروبات الكحولية.
3: العوامل الوراثي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.
وينصح بإجراء الفحوصات الطبية عند الإصابة بأى من الأعراض السابقة ، ويكون تشخيص سرطان الحنجرة عن طريق المنظار الداخلى لاكتشاف الأجسام الغريبة والأورام بالجسم، أو عن طريق الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسى.

السرطان

سرطان الحنجرة

علامات سرطان الحنجرة

اعراض سرطان الحنجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة