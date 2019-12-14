علامات تدل على الإصابة بسرطان الحنجرة اهمها السعال الشديد

كتبت نهير عبد النبى

السرطان من الأمراض الخطيرة التى تهدد الحياة بالخطر إذا لم يتم علاجه على الفور، فيوجد العديد من أنواع السرطان ومنها سرطان" الرحم، الثدى، المعدة، البروستاتا، الدم، الحنجرة".

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن سرطان الحنجرة من أخطر أنواع الأمراض السرطانية، حيث إنه يؤثر على نبرة الصوت وصعوبة شديدة فى البلع، ومن أبرز أعراضه:

1:السعال الشديد.

2:تغيرات فى الصوت.

3:ألم بالأذنين.

4:التهاب فى الحلق.

5:فقدان شديد فى الوزن.

لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الحنجرة ولكن هناك العديد من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالمرض ومنها:

1:الإفراط فى التدخين، فالتبغ يؤثر على الاحبال الصوتية ويسبب سرطان الحنجرة.

2:الإكثار من تناول المشروبات الكحولية.

3: العوامل الوراثي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

وينصح بإجراء الفحوصات الطبية عند الإصابة بأى من الأعراض السابقة ، ويكون تشخيص سرطان الحنجرة عن طريق المنظار الداخلى لاكتشاف الأجسام الغريبة والأورام بالجسم، أو عن طريق الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسى.