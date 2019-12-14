طلوا بالأبيض.. شاهد أحدث صورة لملك الأردن عبد الله الثانى وأسرته

كتب خالد إبراهيم

تحظى العائلة الملكية فى المملكة الأردنية الهاشمية بحب كبير من قبل الشعب الأردنى، وكذلك من كثير من العرب، فكثيرا ما يتفاعل الملك عبد الله، وزوجته الملك رانيا مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

الملكة رانيا، نشرت صورة لأسرتها كاملة، وهم يرتدون جميعا الملابس البيضاء، وعلقت عليها قائلة "سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم".



أسرة الملك عبد الله

أبناء الملك عبد الله هم، الحسين بن عبد الله الثانى، وسلمى، وهاشم وإيمان، وزوجته هي الملكة رانيا فيصل صدقى.

يذكر أن الملك حسين، قد شارك مؤخرا مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال الصيانة بمدرسة الحلابات بمحافظة الزرقاء.