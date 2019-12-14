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طالب جنوب السودان ضحية التنمر بعد ظهوره بجوار الرئيس: مصر بلدى واللى فات مات

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:56 ص
طالب جنوب السودان ضحية التنمر بعد ظهوره بجوار الرئيس: مصر بلدى واللى فات مات الإعلامى عمرو أديب
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعرب جون منتوث الطالب الجنوب سودانى ضحية التنمر، عن سعادته بجلوسه بجوار الرئيس السيسى فى انطلاق مسرح شباب العالم بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قائلاً:"مكنتش مصدق نفسى وبقيت فرحان".

وأضاف خلال  مداخلة هاتفية لبرنامج "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تلقى دعوة بحضوره منتدى شباب العالم، ولم يعرف أنه سيجلس بجوار الرئيس السيسى، مشيراً إلى أنه لأول مرة يذهب  لشرم الشيخ.

وتابع: "أنا مبسوط ولقيت الناس بتتصور معايا، وبيقولولى انت من أهلنا، مصر بلدى، واللى فات مات".  

وظهر الشاب جون منتوث، ضحية التنمر يجلس بجوار الرئيس السيسى فى انطلاق مسرح شباب العالم بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

 


ضحيه التنمر

طالب جنوب السودان

الرئيس السيسى

منتدى شباب العالم

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