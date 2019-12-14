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ضمان الجودة: نسعى لاعتماد 20% من مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى 2020

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:24 م
ضمان الجودة: نسعى لاعتماد 20% من مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى 2020 الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة حريصة على العمل الدائم والمشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للوصول إلى المستهدف فى خطة مصر 2030 وهو اعتماد 20% من مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى 2020 والوصول إلى اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعى، وهذا يحتاج إلى تضافر جهود كل من ديوان عام الوزارة والإدارات والمديريات التعليمية والمؤسسات التعليمية و الهيئة للوصول الى المستهدف فى حين أن النسبة الحالية المعتمدة حتى الآن 11 % وهذا يحتاج لمضاعفة اعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الهيئة القومية لضمان جوة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى وسعيد صديق رئيس الادارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم وراندا حلاوة مدير عام ادارة الجودة والمتابعة بوزارة التربية والتعليم ومديرى المديريات التعليمية ومديرى الجودة بالمديريات التعليمية بمحافظات مصر للوقوف على أسباب العجز والفجوة فى أعداد المؤسسات التعليمية المتقدمة للاعتماد من الهيئة حيث تقدمت الوزارة بخطة تتضمن تقدم 1500 مدرسة للحصول للاعتماد من الهيئة هذا العام 2019-2020 ولم يتقدم منها حتى الآن مع اقتراب انتهاء الترم الأول للعام الدراسى الحالى سوى 400 مؤسسة على مستوى جميع المحافظات للاعتماد من الهيئة.

وأكدت يوهانسن عيد أن الهيئة ووزارة التربية والتعليم شركاء فى تحقيق الأهداف القومية للدولة وتحقيق رؤية 2030 فى حين أن الترم الاول للعام الدراسى الحالى 2019-2020 قرب على الانتهاء ولم يتقدم سوى 400 مدرسة فى حين أن الوزارة تقدمت بخطة لتقديم 1500 مؤسسة مما يجعلنا فى حاجة الى دارسة الفجوة وأسباب قلة الأعداد المتقدمة للوصول إلى حل للمشكلات التى تقف حائلا دون تحقيق الهدف

واوضحت عيد بان الهيئة قامت بعدة جولات خلال الفصل الدراسى الحالى بمحافظات شمال سيناء والغربية والقليوبية والجيزة والقاهرة وتعد الآن لجولة خلال الشهر القادم بمحافظات الصعيد للوقوف على مشكلات المؤسسات للتقدم للاعتماد ورصد مشكلات التعليم فى مصر وتشجيع المؤسسات للتقدم للاعتماد وتحفيزهم وأضافت عيد أن ما رأيناه من جودة الأداء بمحافظة شمال سيناء كان مشرفا نظرا لظروف هذه المحافظة الخاصة إلا أنها نمودج يحتذى به فى باقى المحافظات

وقالت الدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى بان الهيئة قد قامت بعدد من زيارات المتابعة خلال هذا الفصل الدراسى لـ 30 مدرسة معتمدة ورصدت الايجابيات و السلبيات والهيئة بصدد إصدار قرارات بشأن هذه المدارس فى ضوء تقارير فرق المراجعة وفى حالة اخلال أى مؤسسة من المؤسسات المعتمدة بمعايير الاعتماد، سوف يتم سحب الاعتماد منها مباشرة، وتعد الهيئة لمجموعة من زيارات المتابعة لـ 40 مدرسة معتمدة فى محافظات مصر المختلفة للتأكد من استمرار التزام المؤسسات المعتمدة بمعايير الجودة التى اعتمدت فى ضوئها.

 


التربية والتعليم

ضمان الجودة والاعتماد

تقظم مدارس للاعتماد اخبار التعليم

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