صور.. وفد من جامعة أسوان يشارك فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب ، بمؤتمر الشباب الذى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعلى هامش المؤتمر قام رؤساء الجامعات برفقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزيارة لجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.

وثمن الدكتور أحمد غلاب ، فى تصريحات صحفية ، ما تبذله الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، فى احتضان الشباب والعمل على تنمية قدراتهم الإبداعية وتوظيف إمكانيات شباب الجامعات وطاقتهم فى تحقيق التنمية وتعزيز قيمة العمل والعمل لرفعة شأن الوطن فى مختلف المجالات لأنهم يمثلون قادة المستقبل ووجدان الأمة .



مؤتمر الشباب



مؤتمر الشباب