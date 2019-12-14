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صور.. نجوم الفن التشكيلى العالميين يواصلون نسيج لوحاتهم ضمن ملتقى الأقصر الدولى للتصوير

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:21 م
صور.. نجوم الفن التشكيلى العالميين يواصلون نسيج لوحاتهم ضمن ملتقى الأقصر الدولى للتصوير نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصلت بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، فعاليات الدورة الـ12 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، حيث قام الفنانون الأجانب والعرب والمصريين المشاركون بالملتقى بتنظيم زيارة لمعابد الكرنك ومعبد الاقصر للإستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية، ثم إنطلقوا في تشكيل لوحاتهم البديعة في مقر الملتقى للمساهمة في تبادل السحر والجمال وعبر استلهام عظمة الفن المصرى القديم خلال تواجدهم بالأقصر.

وخلال فعاليات اليوم بالملتقي تمت إقامة ندوات مصاحبة للملتقي لعرض ومناقشة أعمال الفنانين، والتي تدريها الناقدة التشكيلية الدكتور هبة الهواري، حيث تم تنظيم ندوة أولي لعرض ومناقشة أعمال كل من الفنانين المصريين:- "الفنانة أسماء الدسوقى - الفنان عبد العزيز الجندى - الفنان طارق حسن - الفنان أيمن قدرى"، كما أقيمت ندوة آخري ضمن الأمسية الثالثة من أمسيات النشاط الثقافي المصاحب للملتقى، والتي تم خلالها عرض ضوئي ومناقشة لأعمال كل من الفنانين:- "نينو بوشكاڤيللي من چورچيا - سعيد العلوي من عمان - محجوب حسن من السودان - مادان لال من الهند".

وكان قد إنطلق 19 فنانا من 10 دول أجنبية وعربية بالإضافة إلى مصر، في تشكيل لوحاتهم بفعاليات ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، وهم من دولة جورجيا الفنان "نينو بوسيكاشفيلى" ومن إيطاليا الفنان "كونستانتين ميجليورينى" ومن دولة الهند "مادان لال" ومن صربيا "ميلان بانتيليتش" ومن الصين "لى دونجبو"، ومن اليونان "ميلتوس بانتلياس"، ومن السنغال "شاليز ليى" ومن الفنانين العرب "نبيل على" من دولة العراق، و"سعيد العلوى" من سلطنة عمان، و"محجوب حسن" من دولة السودان، في تجسيد فنهم علي اللوحات المختلفة بمقر الملتقي في كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر.

وصرح الدكتور عماد أبوزيد الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والقومسيور العام للملتقى، إن مشاركات هذا العام تأتى ضمن حوار فنى بلغة بصرية معاصرة، تؤكد التواصل المستمر مع الذات والعالم من أجل مستقبل جديد ومبشر لإفريقيا، يكون مركزه مدينة الأقصر مهد الفنون ومستقبله، مؤكداً أن الدورة الجديدة تعد استكمالا لعطاء كبار الفنانين المصريين، ضمن حدث استثنائى يتمتع بشهرة ومكانة عالمية كبيرة بين الملتقيات الدولية.

ويضيف الدكتور عماد أبوزيد القومسيور العام للملتقي، أنه يشارك فى ملتقى هذا العام فنانون من حول العالم وتشمل الدول الآتية: "إيطاليا، جورجيا، الهند، صربيا، الصين، اليونان، سلطنة عمان، العراق، السودان"، بالإضافة إلى مصر، حيث يعتبر ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، أحد أبرز الملتقيات التشكيلية فى المنطقة العربية، وتتكون لجنته العليا من كل من الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيسا، وعضوية كل من الدكتور عماد أبو زيد أستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان قوميسير عام، والدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور عادل ثروت أستاذ بكلية التربية الفنية، والدكتورة جيهان فايز أستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، والدكتورة أمل نصر أستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور صالح عبدالمعطى أستاذ بكلية الفنون الجميلة الأقصر، والدكتور إبراهيم الدسوقى أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (1)
نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (1)

 

نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (2)
نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (2)

 

نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (3)
نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (3)

 

نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (4)
نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (4)

 

نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (5)
نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (5)

 

نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (6)
نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (6)

 

نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (7)
نجوم الفن التشكيلي خلال فعاليات الملتقي (7)

 

 


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