صور.. معرض "كلنا واحد" بالعريش يوفر السلع الغذائية للأهالى بأسعار تنافسية

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل معرض "كلنا واحد" فى مدينة العريش بشمال سيناء الأهالى لشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

وقال مجدى الشعراوى ، سكرتير عام الغرفة التجارية بشمال سيناء لـ اليوم السابع، أن المعرض الذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظة شمال سيناء والتموين ومجلس مدينة العريش، استطاع أن يوفر كافة احتياجات المواطن فى شمال سيناء بأسعار تنافسية عن مثيلاتها فى السوق لافتا لنجاح المعرض الذى تعرض فيه عن طريق 8 منافذ كافة المتطلبات بمعرفة كبار التجار فى العريش .

وتابع أن من نماذج الاسعار التى يتم البيع بها أن اللحوم البلدى تباع بسعر 80 جنيها للكيلو، والمجمدات بسلة سادة 13 جنيها، بسله بالجزر 10 جنيهات، خضار مشكل 10 جنيهات، كبده 35 جنيها.

وأضاف أن أسعار زيوت الطعام من 15 إلى 17 جنيها، والبقوليات تباع اللوبيا 16 جنيها، الحمص كبير 24 جنيها، قول مدسوس 18 جنيها، قول رومى 20 جنيها، رز بلدى 6.5 جنيها، بليلة 8 جنيهات، عدس 12 جنيها، فاصوليا 20 جنيها، زعتر سيناوى اخضر 25 جنيها.

وأشار سكرتير عام الغرفة التجارية بشمال سيناء ، إلى أن المعرض يشهد إقبالا من الأهالى بشمال سيناء طوال اليوم وهو يحقق الهدف المقام من أجله .

وقال عبد العزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء أن المعرض تتوفر به منتجات منوعة لاستهلاك الأسر من أهم الاحتياجات الأساسية ومقررا استمرار تشغيله لمدة شهر بهامش ربح محدود للتجار يحقق للمستهلك فارق فى الأسعار .

وتابع أن الغرفة التجارية سهلت للتجار جلب كميات من البضائع بالتنسيق مع جهات الاختصاص للعرض وتم بناء موقع عرض وتوفير باكيات لعرض السلع فى موقع متميز يتوسط مدينة العريش، وقام مجلس مدينة العريش بتوفير خدمات المكان وبدورها وفرت اجهزة الأمن الحماية المختصة اللازمة.

ودعا رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء أهالى المحافظة للاستفادة من العروض بمعرض كلنا واحد والتى تحظى بدعم ومساندة كل الجهات وتهدف لتوفير احتياجات أساسية للأسر بسعر مناسب والقضاء على اى احتكار .

وقال أحمد حسن، أحد الأهالى، أن المتوفر بالمعرض واستطاع أن يتسوق منه خضروات وفواكه وبقوليات ولحوم وأصناف كثيرة من المواد الغذائية المنوعة والمنظفات بكل أنواعها والورقيات.

من ناحيته قال اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، أن المعرض يحقق للمواطن السيناوى الهدف وهو توفير كل احتياجاته وبسعر تنافسى ، ويعيد ضبط حركة الاسعار ومنع مغالاة التجار .

وأضاف أن المعرض يأتى فى إطار ما تقوم به ما تقوم به الدولة من خدمات تيسيرا على الأهالى .