صور.. كلية دار العلوم تحتضن مسابقة اتحاد الثقافة الرياضية

كتبت ندى مجاهد

احتضنت كلية دار العلوم جامعة القاهرة، برنامج " الملعب الكبير"، الذى ينظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة أشرف محمود تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وشهد البرنامج حضور عدد كبير من طلبة الكلية، فى وجود عبد الراضى عبد المحسن عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة.

وقدم البرنامج الإعلامى أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، كما ضمت لجنة التحكيم كل من، الدكتور عمر الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والإعلامى محمد عبد الله، والموسيقار إيهاب عبد السلام.

وتم تنظيم عددا من المسابقات بين طلاب الجامعة والتى قدمها الإعلامى أشرف محمود، وأشرف عليها أعضاء لجنة التحكيم.

وأشرف على تنظيم اللقاء فى قاعة على باشا مبارك مؤسس كلية دار العلوم كل من الدكتور أحمد ضيف واتحاد الطلاب.



اتحاد الثقافة يكرم عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة



أعضاء لجنة التحكيم



الطلاب المشاركين فى برنامج الملعب الكبير



الفائزين فى مسابقة الملعب الكبير



تكريم احد الفائزين



جانب من التكريم



عميد كلية العلوم يكرم أحد الطلاب لافائزين