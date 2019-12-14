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صور.. كلمات أغنية افتتاح منتدى شباب العالم تصف الحضارات بالشخصية المصرية

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:46 م
صور.. كلمات أغنية افتتاح منتدى شباب العالم تصف الحضارات بالشخصية المصرية منتدى شباب العالم
كتب تامر إسماعيل صالح

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يشهد حفل انطلاق منتدى شباب العالم تقديم أغنية جديدة تصف كلماتها كل الانتماءات الحضارية للشخصية المصرية بأعمدتها السبعة،وتصف كلمات الأغنية حضارات مصر العربية والإسلامية والفرعونية والمتوسطية والإفريقية واليونانية الرومانية والقبطية.

 

وتتكون الأغنية الجديدة التى ستعرض فى حفل الافتتاح بعض قليل من 8 مقاطع كل منهم يصف جانب من حضارة مصرية، بالإضافة إلى مقطع النهاية.

 

0ee5caa0-88fc-469d-ba70-303287af5b4d
كلمات أغنية الافتتاح بمنتدى شباب العالم 
4eb91b4e-df8d-4070-8d97-b405678934ff
أغنية الافتتاح بمنتدى شباب العالم

 

6cd979f4-5e7e-43a5-9355-eec1ae388877
منتدى شباب العالم

 

26b7fa19-7756-4350-99f6-63bbb42b25d2
أغنية الافتتاح بمنتدى شباب العالم
 
456d7591-3374-4088-8614-af65f983668a
اغنية منتدى شباب العالم 
60761bed-85d9-4943-bb7a-1d05ea76c8a8
أغنية منتدى شباب العالم

 

399126a7-118a-4236-bae9-30c8f557ab66
أغنية الافتتاح بمنتدى شباب العالم

 

90193356-c854-4ee7-82f2-caf840ca04c2
أغنية منتدى شباب العالم

 

cf0a234b-0509-4081-81fb-a91f03e4c15a
أغنية منتدى شباب العالم

 

وينطلق مساء اليوم، منتدى شباب العالم كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.


منتدى شباب العالم

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شرم الشيخ

السيسي

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