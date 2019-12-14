صور .. رئيس مدينة الشهداء يتفقد مصنع تدوير القمامة ويشدد على التوعية

رافق رئيس المدينة وحيد صلاح نائب رئيس المركز، وتفقد جميع المواتير والسيور والتاكد من عملها والتعرف علي اساليب التدوير الموجوده به و امكانياته وطاقته القصوي التي يعمل بها ومناقشه المشاكل التي تعوق عمليه التشغيل خلال الفتره الماضيه .

ووجه رياض، روؤساء الوحدات بعدم فرز القمامة في اماكن تجمعها بالقري وذلك بهدف الفرز الامثل في المصنع وتفقد كمية القمامة المتراكمة بالمصنع ووجه بالانتهاء منها في اسرع وقت و تشغيل خط الفرز والسماد، واصلاح الاعطال وعمل صيانة دورية لجميع المعدات لان رفع كفاءة المعدات هي أساس عمل المصنع ومنها يتم رفع كفاءة النظافه بقري مركز الشهداء وللحفاظ علي بيئة نظيفة.

وشدد رياض على استمرار التوعية للجميع بأننا واياكم نتعاون للنظافة العامة ونحافظ بايدينا علي صحتنا من خطر التلوث .