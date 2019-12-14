صور.. تتويج ملكة جمال جاميكا بلقب ملكة جمال العالم

لندن (رويترز)

توجت الجاميكية تونى آن-سينج، بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، اليوم السبت، وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.

وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال فى عالم اليوم والسعى من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينج (23 عاما) التى تخرجت فى جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية فى إنجازها.

وقالت سينج للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب فى لندن "أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن المرأة ... هى تحتاج لأن تكون على ثقة فى أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة فى الحياة"، ولم تحدد سينج نوع التغيير الذى تقصده.



تونى آن-سينج ملكة جمال العالم لعام 2019



تونى آن-سينج



ملكة جمال العالم لعام 2019



ملكة جمال العالم