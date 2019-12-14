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صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:00 ص
صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة متابعة الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة
كتبت أسماء نصار

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قال تقرير لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بـوزارة الرى، إنه جرت متابعة حالة مناسيب المص والطرد والحالة الفنية للمحطات والحالة الأمنية ومدى انتظام الاعمال والورادى ضمن الاستعدادات الجارية فى ظل حالة عدم استقرار الأجواء المتوقعة لموسم الأمطار والسيول.
 
وأوضح التقرير، أنه تم تصنيع جوالك لجرس لحام أعصاب وإصلاح الجرس الخاص بمحطات الشيخ تمى بملوى وتصنيع 2 عمود وعمل مجارى لمحطات طرفه، وذلك بجهود العاملين بالورشة، كما تم عمل صيانة وقائية شاملة للبطارات فى غرفة الدخول الرئيسية للمحطة الرئيسية.
 
وأشارت المصلحة، إلى أنه تم إصلاح العطل الجسيم بموقع باويطى 3 القديم بالواحات البحرية، وذلك بعد انقطاع المياه من البئر الحديث وخروجه من الخدمه لحين تدخل صيانة ثقيلة بمعرفة قطاع المياه الجوفية.
 
وأضافت، أنه تم المرور على محطة سيدمنت الجديدة وجارى عمل الاختبارات الكهربائية قبل التشغيل بدون حمل بمعرفة الشركة المنفذة للمحطة وفى وجود المعمل الهندسى والمحطات ومدير إدارة مشروعات قبلى.
 
كما تم تحميل 20 باكية شبك أعشاب طول 430 سم عرض 50 سم لمحطة شبراخيت بعد تصنيعها بورشة دمنهور المركزية، وأيضًا تصنيع كرسى نحاس فسفورى قطر داخلى 260 مم وخارجى 300 مم، وذلك للوحدات الرئيسية لمحطة العطف إدارة المحمودية.
 
وأشار التقرير، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 2 مشحمة جديدة للوحدات رقم 2و3 لمحطة طلمبات المعلا، وكذلك تغيير جلد الكابلنج بين المحرك والجيربوكس لنفس الوحدات، وذلك بعد تصنيع قواعد المشاحم ووصلات الشحم وتعديل خطوط الشحم وأيضًا تمشيط المسامير الخاصة بالكابلنج بورش الأقصر.
 
كما تم المرور على محطة ك 12.5 التابعة للإدارة العامة لمحطات شرق شمال سيناء، وذلك لمتابعة حالة الوحدات الفنية وجاهزية المحطات لاستقبال موسم السيول.
 
 
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الميكانيكا والكهرباء

الامطار

محطات المياه

الرى

اخبار

اليوم السابع بلس

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