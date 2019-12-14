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صور.. الحماية المدنية تنقذ سيدتين و5 أطفال من انهيار سلم عقار بباب الشعرية

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:02 م
صور.. الحماية المدنية تنقذ سيدتين و5 أطفال من انهيار سلم عقار بباب الشعرية جانب من انهيار السلم
كتب عبد الرحمن سيد

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أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اسرة من سيدتين وخمسة أطفال بعد انهيار سلم عقار بباب الشعرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، أخطر اللواء اشرف الجندى مدير الأمن.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 11 حارة خوخة الكرمانى، من شارع الصوابى بباب الشعرية، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، وكافة الأجهزة المعنية إلى المكان.

وتبين أن العقار مكون من طابقين والطابق الأرضى خالى من السكان فى حين يتواجد بالطابق الثانى أسرة مكونة من سيدتين وخمسة اطفال محتجزين داخله، وتبين انهيار سلم العقار بالكامل.

وقام رجال الإنقاذ بالحماية المدنية بإنزال كافة المحتجزين بحالة جيدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والاحترازية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

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الحماية المدنية

انقاذ اسرة

باب الشعرية

انهيار سلم عقار

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