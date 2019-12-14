صفحة الرئيس السيسى على تويتر تعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مؤكدا أن المنتدى يعود بنا إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس الجنس أو اللون أو الدين، وأنه رسالة محبة وسلام تقوم على الحوار البناء والتوجه نحو المستقبل. pic.twitter.com/NW2VwFsI6J