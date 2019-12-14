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صفحة الرئيس السيسى على تويتر تعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:35 م
صفحة الرئيس السيسى على تويتر تعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الرئيس السيسى ومنتدى شباب العالم
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مؤكدا أن المنتدى يعود بنا إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس الجنس أو اللون أو الدين، وأنه رسالة محبة وسلام تقوم على الحوار البناء والتوجه نحو المستقبل.
 
وشدد الرئيس السيسى، على أهمية هذا الحدث العالمى، الذى تستضيفه سيناء، أرض السلام ومهد الأنبياء، مؤكدا أنه استكمال لحلم الشباب المصرى الذى بنى على يقين أننا خلقنا مختلفين لنتكامل.
 

 


السيسي

منتدي شباب العالم

شرم الشيخ

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