"شيزوفرينيا قطرية".. انتهاك حقوق الإنسان ومعاناة المهندس على سالم بسجون تميم.. فيديو

كتب ــ كامل كامل

كشف تقرير مصور، تناقض النظام القطرى، وانتهاكه لحقوق الإنسان، وأبرز التقرير، حجم الظلم الذي يقع على المعتقلين فى سجون تميم بن حمد وعلى رأسهم الإعلامي المصري المهندس على سالم المعتقل بأوامر من السلطات القطرية بزنزانة انفرادية غير أدمية بالدوحة.

وبحسب التقرير المصور، فإن قطر، ممثلة فى آلتها الإعلامية قناة الجزيرة، والتى تخوض معركة وملأت الدنيا صراخا وعويلا وهى تكيل التهم لكافة الدول العربية وعلى رأسها مصر، بانتهاك حقوق الإنسان وحقوق السجناء، ونسيت قطر سهوا أو عمدا حقوق السجناء تعسفيا لديها.

وسلط الفيديو الذى يحمل عنوان "شيزوفرينيا قطرية : حقوق المعتقلين" الضوء على المهندس على سالم، وهو المهندس الذى تم إخفاؤه قسريًا في قطر لمدة 5 أشهر، وقد تم حبسه احتياطيا فى سجن انفرادي لا يرى النور منذ أكثر من عام، كما تم منعه من مقابلة محاميه".

وعلى سالم مهندس مصرى تم تعيينه أصلا من قبل السلطات القطرية، وخلال رحلة عذابه فى سجون قطر، رفضت الدوحة طلبه بالعلاج بعد تردي حالاته الصحية.