سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركات البورصة توزع 23.1 مليار جنيه أرباحاً على المساهمين منذ بداية العام

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:00 ص
شركات البورصة توزع 23.1 مليار جنيه أرباحاً على المساهمين منذ بداية العام البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة على المساهمين، نحو 1.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ليرتفع بذلك إجمالى قيمة توزيعات الشركات منذ بداية العام إلى 23.1 مليار جنيه. 
 
ووزعت شركات البورصة أرباحاً بلغت 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و1.6 مليار جنيه حتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
 
جاء ذلك مقارنة بقيمة 20.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى موزعة بين 7231 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، 2309 مليون جنيه خلال يوليو، 5218 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و4394 مليون جنيه خلال شهر مايو، 5990 مليون جنيه خلال شهر إبريل، 2063 مليون جنيه خلال شهر مارس، و103 مليون جنيه خلال شهر يناير لعام 2018.
 
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.
 

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

بورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة