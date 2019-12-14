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شرطة الشارقة الإمارتية تنظم برامج تدريبية فى مجال أمن الطيران

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:07 ص
شرطة الشارقة الإمارتية تنظم برامج تدريبية فى مجال أمن الطيران الشرطة الإماراتية
كتب محمد عبد المجيد

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نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، متمثلة بإدارة معهد التدريب بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات، بالقيادة العامة لشرطة دبى، سلسلة من البرامج التدريبية الخاصة بأمن الطيران وتأمين المنافذ الحدودية بالإمارة وذلك تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجى لوزارة الداخلية الرامى إلى تعزيز الأمن والأمان.
 
و وفقا لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، استهلت إدارة معهد تدريب الشرطة سلسلة برامجها التدريبية بعقد الدورة التدريبية الأولى فى برامج أمن الطيران الأساسى لمرتب إدارة شرطة المنافذ والمطارات بالشارقة، وذلك بمركز دبى لأمن الطيران المدنى المعتمد من "الإيكاو" بمشاركة 28 منتسباً من أصحاب الاختصاص وتستهدف هذه البرامج تغطية كافة منتسبى شرطة مطار الشارقة الدولى .
 
وجاءت الدورة، ضمن الخطط المستقبلية للقيادة لتطوير وتنمية مهارات موظفيها فى جميع المجالات وتعريف المشاركين بقوانين المنظمة الدولية "إيكاو" فى قطاع الطيران لتتوافق مع القواعد والتوصيات الدولية التى تخص الطيران المدنى والسياسات الرامية إلى دعم قطاع الطيران المدنى.
 
و تضمنت الدورة، عدة محاور ونقاط تدريبية، منها نظام العمل فى المطارات ومراقبة دخول الأشخاص والمركبات وكيفية التعامل مع الحرائق والحالات الطارئة ومهام وواجبات عمل الدوريات والحراسة إلى جانب إجراءات تفتيش المسافرين والفحص الذاتى والكشف على الأمتعة وتطبيق المفاهيم الأساسية لإدارة أمن الطيران.
 
كما سعت الدورة، إلى تدريب منتسبيها على القيام بمجموعة من الأعمال المتعددة فى آن واحد كتوفير الأمن والأمان فى المطارات وكيفية مراقبة الأشخاص المتواجدين فى المناطق الحساسة وتدريبهم على كيفية إبراز قدراتهم الذاتية.
 

الامارات

شرطه الشارقه

شرطه الامارات

اماره الشارقه

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