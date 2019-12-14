شخصية العام بمجلة التايم تغير التعريف الخاص بها على "تويتر" كرد ساخر على ترامب

كتب محمد عبد العظيم

رد الناشطة البيئية جريتا ثونبرج البالغة من العمر 16 عامًا والتى تم اختيارها شخصية العام من جانب مجلة "التايم" الأمريكية، على الانتقادات التى واجهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتغيير التعريف الخاص بها عبر حسابها على "تويتر".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى هجوم شنه الرئيس الأمريكى على الناشطة البيئية، حيث قال تعليقا على فوز الناشطة: "سخيف جدا.. على جريتا أن تتحكم فى مشاعر الغضب لديها.. عليها أن تذهب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق.. اهدئى يا جريتا.. اهدئى".





وردت الناشطة البيئية على هجوم ترامب بطريقة ساخرة بتغيير التعريف الخاص بها على تويتر حيث كتبت تعرف نفسها: "مراهقة تعمل على حل مشكلة إدارة الغضب، وحاليا تستمع بمشاهدة فيلم قديم مع صديق".

يذكر أن اختارت المجلة دونالد ترامب لجائزة شخصية العام بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطة المناخ السويدية، جريتا ثونبرج، بعد اختيارها شخصية العام من جانب مجلة "التايم" الأمريكية.

ووصف فرحان حق، ناشطة المناخ البالغة من العمر 16 عاما بأنها "شابة قوية جدا ومقاومة"، قائلا :"إن الأمم المتحدة تحترم عمل الشابة ثونبرج كثيرا، إضافة إلى جميع الشبان الذين يناضلون لمكافحة تغيير المناخ"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".