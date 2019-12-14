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شباب العالم يلتقطون الصور بأعلام بلدانهم فى منتدى شرم الشيخ

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:06 م
شباب العالم يلتقطون الصور بأعلام بلدانهم فى منتدى شرم الشيخ شباب العالم يلتقطون الصور بأعلام بلدانهم
كتب يوسف ايوب

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عقب انتهاء الحفلة الافتتاحية للنسخة الثالثة لـمنتدى شباب العالم حرص الشباب المشاركين على رفع أعلام بلدانهم والتقاط الصور التذكارية، مما حول البهو الرئيسى للقاعة الى مسرح فلكلوري للأزياء ومنصة للاعلام

وانطلق مساء اليوم، منتدى شباب العالم كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

 

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الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(3)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(4)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(5)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(6)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(8)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(9)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(10)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(11)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(12)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(15)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(16)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(17)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(18)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(19)
 

 

الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(20)
 

 

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الشباب-يرفعون-الأعلام-بعد-انتهاء-حفل-الافتتاح-بشرم-(22)
 

 


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