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شاهد.. لبنانى يحرق نفسه فى طرابلس لعدم قدرته على علاج ابنته

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:00 ص
شاهد.. لبنانى يحرق نفسه فى طرابلس لعدم قدرته على علاج ابنته مواطن لبنانى يشعل النيران فى نفسه
كتب محمد عبد المجيد

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أقدم مواطن لبنانى، على سكب مادة البنزين على جسمه، ثم أضرم النار بنفسه، فى مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
 
و وفقا لموقع "الغد" الأردنى، ذكرت مواقع التواصل، أن الشخص المذكور من منطقة الأسواق الداخلية فى طرابلس بشمال لبنان، أقدم على إحراق نفسه لعدم توافر المال الكافى لديه لمعالجة ابنته، بعد أن رفضت المشافى استقبالها.
 
وتم نقله إلى مستشفى السلام لتلقى العلاج، ووفق المعلومات الأولية، فإن نسبة الحروق فى جسمه فاقت الـ30%. 
 

لنان

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مواطن لبنانى

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