شاهد.. لبنانى يحرق نفسه فى طرابلس لعدم قدرته على علاج ابنته

كتب محمد عبد المجيد

أقدم مواطن لبنانى، على سكب مادة البنزين على جسمه، ثم أضرم النار بنفسه، فى مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

شخص يدعى هيثم النيز من منطقةالأسواق الداخلية في طرابلس حرق حالو مامعو يحكم بنتو ولا مستشفى عم تستقبلها بدهم مصاري عل الطوارئ قام جاب بنتو عل البيت وحرق حالو ...#لبنان__ينتفض pic.twitter.com/jW9oyMRHUq — 🇱🇧Mahmoud iaali 🇱🇧 (@Mahmoudiaali1) December 13, 2019

و وفقا لموقع "الغد" الأردنى، ذكرت مواقع التواصل، أن الشخص المذكور من منطقة الأسواق الداخلية فى طرابلس بشمال لبنان، أقدم على إحراق نفسه لعدم توافر المال الكافى لديه لمعالجة ابنته، بعد أن رفضت المشافى استقبالها.

وتم نقله إلى مستشفى السلام لتلقى العلاج، ووفق المعلومات الأولية، فإن نسبة الحروق فى جسمه فاقت الـ30%.