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شاهد.. سودانيون يتظاهرون في الخرطوم بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على البشير

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:26 ص
شاهد.. سودانيون يتظاهرون في الخرطوم بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على البشير جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق عمر البشير
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تظاهر السودانيون اليوم السبت، في عدد من مناطق الخرطوم بالتزامن مع انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق عمر البشير.

وتعقد حاليا في العاصمة السودانية الخرطوم جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني السابق بتهم الفساد المالي.

وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أغسطس الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخى بين المجلس العسكرى وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.
 
وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة فى الخرطوم، حيث كان يحتجز فى عهده آلاف السجناء السياسيين.

 


عمر البشير

السودان

تظاهرات

جلسة النطق بالحكم

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