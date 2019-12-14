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تزامناً مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان..

"سيئون" باليمن تناقش القرار الأممى 2250

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:36 م
"سيئون" باليمن تناقش القرار الأممى 2250 وزير الخارجية اليمنى
إيمان حنا

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نظمت مؤسسة آفاق للتنمية باليمن بالتعاون مع منظمة شاهد للحقوق والحريات اليوم بمحافظة سيئون حلقة نقاش حول القرار الأممى " 2250 " تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وفق وكالة الأنباء اليمينة 

 

واستعرض بالبرنامج الذي شارك فيه ٢٠ شابا بمديرية سيئون رئيس منظمة "شاهد" عبدالله بن شهاب وعمر العيجم، مفهوم السلام والتعريف بالقرار الاممي 2250 و مناقشة اليات وانشطة وبرامج تخدم القرار واقامة ورشة عمل حول دور الشباب المتطوع في بناء السلم المجتمعي .

 

و في افتتاح البرنامج اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة افاق ايمن بن عبيدالله أن البرنامج الذي يهدف الى التعريف بالقرار الاممي وكيفية المشاركة في المساهمة في حملة المناصرة والدفع بالشباب إلى صنع القرار .


وزير خارجية اليمن

اليمن

سيئون

القرار الامم 2250

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