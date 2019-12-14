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سكاى نيوز: الاتحاد الأوروبى يطالب بزيادة الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:54 م
سكاى نيوز: الاتحاد الأوروبى يطالب بزيادة الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ تغير المناخ - أرشيفية
هند المغربي

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ذكر تقرير لفضائية "سكاى نيوز" أن الاتحاد الأوروبى، أكد اليوم السبت، إنه يتعين على مؤتمر تعقده الأمم المتحدة فى مدريد، أن يبعث بإشارة قوية إلى أن الدول مستعدة لفعل ما هو أكثر لخفض الانبعاثات، فى الوقت الذى تزيد فيه المخاوف من أن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ تسير فى الاتجاه المعاكس.

وكان مقررا اختتام هذه الجولة من مفاوضات المناخ السنوية التى استمرت أسبوعين أمس الجمعة، لكنها امتدت إلى مطلع الأسبوع، مع فشل الوفود فى حل خلافات حول تطبيق الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى باريس قبل أربع سنوات.

وقالت كريستا ميكونين وزيرة البيئة الفنلندية التى تحدثت باسم الاتحاد الأوروبى فى الجلسة الأحدث من المحادثات إنه سيكون "من المستحيل أن ننصرف" دون الاتفاق على "رسالة قوية" حول الحاجة إلى مضاعفة التعهدات بخفض الانبعاثات العام المقبل.


الاتحاد الأوربي

مدريد

تغير المناخ

البيئة

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