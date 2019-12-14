سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم السبت 14 - 12 – 2019 فى مصر

السبت، 14 ديسمبر 2019 09:48 ص
سعر الدولار اليوم السبت 14 - 12 – 2019 فى مصر الدولار - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الدولار اليوم السبت 14 - 12 - 2019،  حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية للقطاع المصرفى.

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات الخميس، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.07 جنيه للشراء.

 

16.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 

16.11 جنيه للشراء.

  16.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

 


اسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

10 معلومات لا تعرفها عن المشترى أكبر كوكب فى النظام الشمسى

10 معلومات لا تعرفها عن المشترى أكبر كوكب فى النظام الشمسى

الهلال يتحدى الترجي في قمة عربية بمونديال الاندية

الهلال يتحدى الترجي في قمة عربية بمونديال الاندية

تعرف على موعد طرح فيلمى The Flash و The Matrix لـ كيانو ريفز وكارى آن موس

تعرف على موعد طرح فيلمى The Flash و The Matrix لـ كيانو ريفز وكارى آن موس

الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الزراعة: 151 ألف رأس ماشية و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

الأقصر تستعد لظاهرة الانقلاب الشتوى بتعامد الشمس على معابد الكرنك 21 ديسمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة