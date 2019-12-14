"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "روسيا اليوم"، فى خبر عاجل لها، أن مجلس الوزراء السوداني أصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.