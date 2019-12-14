"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

أفادت فضائية "روسيا اليوم"، فى خبر عاجل لها، أن مجلس الوزراء السوداني أصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنيةالسبت، 14 ديسمبر 2019 01:00 ص
حمدوك رئيس وزراء السودان
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