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رسالة منتدى شباب العالم تتحقق من على مصابيح شجرة الكريسماس.. تحيا مصر

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:10 م
رسالة منتدى شباب العالم تتحقق من على مصابيح شجرة الكريسماس.. تحيا مصر شجرة الكريسماس
أمل غريب

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دوٌن المئات من شباب العالم من الحاضرين بمنتدى شباب العالم، أمنياتهم وأحلامهم على «مصابيح شجرة رأس السنة»، التى وضعتها إدارة منتدى شباب العالم هذا العام، فى نسخته الثالثة، المقامة فى مدينة شرم الشيخ، والذى يتزامن مع بدأ الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية 2019.

ووجهت إدارة منتدى شباب العالم 2019، الدعوة إلى الحضور للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، خلال المشاركة فى فاعلية «شجرة رأس السنة»، بكتابة أمنياتهم للعام الجديد، على مصابيح وضعت على شجرة رأس السنة، والتى أضيئت فى أن واحد، وأعطت مشهدا بديعًا.

وحرص جميع المشاركين فى فاعلية «مصابيح شجرة رأس السنة»، على التدوين بمختلف اللغات، إلا أن جميعهم تشاركوا فى أمنية واحدة غلبت عليهم جميعا، تركزت حول أن يسود السلام ويعم الأمن فى مختلف دول العالم، وكذلك الأمل فى نشر الضحكة والابتسامة بين سكان الأرض، وأن تسود العدالة والأمل،

وعلى الرغم من أن « مصابيح شجرة رأس السنة»، خصصت لتدوين الأمنيات الشخصية لكل مشارك من شباب المنتدى، إلا أن الغالبية من المصابيح كتبت عليها أمنيات تتعلق بمستقبل مصر، بالطبع لم يكتب الشباب جنسياتهم مع أمنياتهم، إلا أن الكثير من المصابيح تضمنت أمنيات بمستقبل باهر لمصر.

وكتب أحد الشباب على مصباحه: «تحيا مصر».

وكتب شاب أخرك «يحيا الجيش المصري».

وأمنية أخرى ضمت: «مصر أحلى».

وكتب أحدهم «مصر»

وأمنية أخرى كانت: «مصر أأمن بلد».

وكتب شابك «مصر 2030 أحلى بلد فى الدنيا».

وكانت من ضمن الأمنيات «أن يعم مصر السلام».

الأمنيات التى حرص الشباب من مختلف دول العالم، كانت رسالة قوية فى أن الهدف من وراء إقامة منتدى شباب العالم فى مصر، استطاعت تحقيق أهدافها والتأثير فى وعى شباب العالم، بأن السلام المنشود لا يأتى بالشعارات فقط، بل يتحقق بالعمل والإصرار على نشره، وأن شباب العالم هم الأمل فى مستقبل أفضل، من خلال إزالة الحواجز الجغرافية واختلاف اللهجات واللغات فيما بينهم، والتشارك فى تحقيق إعلاء مبادئ السلام والعدل ونبذ العنف والتعصب، من أجل مستقبل أفضل.

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شجرة الكريسماس

منتدى شباب العالم

منتدى الشباب

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