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رئيس جامعة الأقصر يعرض رؤية الجامعة فى جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:21 م
رئيس جامعة الأقصر يعرض رؤية الجامعة فى جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت جامعة الأقصر، أنه من المقرر أن يشارك الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، فى فعاليات "منتدى شباب العالم " في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويضم المنتدى العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.

وأضافت الجامعة، أنه سيشهد رئيس جامعة الأقصر خلال فعاليات المنتدى هذا العام في مناقشة العديد من القضايا المحورية منها:- "مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة - شباب المتوسط جذور مشتركة - تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل - سبل التعاون بين الشباب الإفريقي لتعزيز التنمية - نموذج محاكاة تيارات متبادلة - الأمن الغذائي في العالم مبادرات شبابية للتحرك - تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال".

وكان قد صرح الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، أنه يجري العمل على تطوير مستقبل الجامعة، موضحاً أنه تم فور صدور قرار إنفصال الجامعة على الفور انطلق مجلس الجامعة في بناء الهيكل الخاص بالجامعة وتحديد الأدوار وتجهيز الكليات المختلفة لخدمة العام الجامعى الجديد 2019/202، حيث تقرر وضع إستراتيجية تتماشى مع إستراتيجية الدولة 2030، وأيضا صياغة رؤية ورسالة الجامعة لتواكب التطور السريع في التكنولوجيا فى التعليم والبحث العلمى، مؤكدًا أن مقر الجامعة الجديد يحتاج إلى بذل الجهد لتكتمل مراحل الجامعة سواء الإنشاءات أو التشجير وغير ذلك من المرافق، موضحاً أن المرحلة القادمة تحتاج التفكير فى إنشاء كليات غير نمطية تخدم المجتمع الأقصرى وتساهم فى نهضة السياحة وحل مشكلة البطالة وتقدم خريج قادر على اللحاق بسوق العمل، موضحاً علي يجري المضى قدمًا فى إنهاء إجراءات الموافقات بتخصيص نحو 300 فدان بأراضى مدينة طيبة لتصبح مقرًا لـ"جامعة الأقصر"، كما تم بحث ووضع التصورات الخاصة بكيفية إنشاء كليات أخرى فى هذه المساحة لإلحاقها بالجامعة الجديدة، وكلف رئيس الجامعة الوليدة الجميع بضرورة تنظيم العمل وتكوين الإدارات المركزية لإنجاز العمل، وقدم الشكر للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق على دوره فى إنشاء جامعة الأقصر وما قدمه من جهود وتعاون مع محافظ الأقصر.

 

 


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