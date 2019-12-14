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ديلى ميل: شرم الشيخ تعود للواجهة بعد عودة الطيران وتقدم فرص غطس رائعة

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:02 م
ديلى ميل: شرم الشيخ تعود للواجهة بعد عودة الطيران وتقدم فرص غطس رائعة الغطس فى شرم الشيخ
كتبت رباب فتحى

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تحت عنوانشرم الشيخ تقدم فرص غطس رائعة ومع عودة الطيران المباشر أفضل أماكن البحر الأحمر تعود للعمل"، سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على استعداد مطار شرم الشيخ لاستقبال الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة ودول أخرى، بعد أربع سنوات من التوقف لتعود المدينة المفضلة للكثير من السائحين إلى العمل بكامل طاقتها.

 

وقالت إن شركات السياحة البريطانية تخطط لتنظيم أولى الرحلات التى تقلع من برمنجام يوم الخميس ومن جاتويك يوم الأحد القادم.

 

وأوضحت الصحيفة، أن هناك بالتأكيد فوائد لأول تدفق للعائدين، حيث تقدم الشركة سبع ليال شاملة فى فندق أربع نجوم من 734 جنيه إسترلينى لشخصين.

 

وأوضحت الصحيفة أن عودة وتيرة الأعمال بالكامل إلى شرم الشيخ ستعود بشكل تدريجي.

 

ولفتت "ديلى ميل"، إلى أن عدد من الزوار الدائمين للمدنية قرروا العودة للاستمتاع بما تقدمه المدنية، "سواء فوق سطح البحر أو تحت سطحه، موضحة أن الغواصين كانوا هم من اكتشفوا هذه الخلجان والشواطئ المثالية لشبه جزيرة سيناء فى الثمانينيات.

 

اكتشف هؤلاء الزوار الأوائل أن هذه المياه العميقة والواضحة والأميال من الشعاب المرجانية تقدم أفضل فرص الغوص فى أقصر مسافة من أوروبا - لا داعى للركض طوال الطريق إلى إندونيسيا أو تايلاند، بحسب الصحيفة.


شرم الشيخ

السياحة فى مصر

عودة الطيران لشرم الشيخ

الغطس فى شرم الشيخ

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