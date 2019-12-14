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حبس متهمين بسرقة حقيبة يد من أجنبية بالتجمع 4 أيام

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:38 م
حبس متهمين بسرقة حقيبة يد من أجنبية بالتجمع 4 أيام كلابش ــ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة حقيبة يد من سيدة أجنبية بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.        

 

كان تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول العربية" سن 35 مربية أطفال، مقيمة بدائرة القسم)، بأنها استقلت سيارة ميكروباص "أجرة" من منطقة رمسيس بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بقصد توصيلها لمحل سكنها بدائرة القسم وعقب نزولها قام قائد السيارة بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى.

 

بإجراء التحريات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق-سن 33،مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى "ضرب، تبديد") وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات.

 

كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المستولى عليه 200 يورو لدى عميله صاحب قهوة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لقيام الأخير بتغييرهم إلى العملة المصرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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سرقة بالاكراه

قسم التجمع

نيابة القاهرة الجديدة

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