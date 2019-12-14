حبس متهمين بحيازة كيلو من مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى-كريم صبحى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة كيلو من مخدر الاستروكس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط مباحث قسم شرطة السلام ثان، "ح. ا". ف" 21 سنة عاطل، و" م. ه. ن" 22 سنة عاطل، أثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلان السيارة رقم ب ج ج 847 فضى اللون "ملك الأول " وبحوزتهما "كيلو جرام استروكس، كيس بداخله مادة البودر التى تستخدم فى تصنيع مخدر الاستروكس، ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون، مبلغ مالى 1100 جنيه، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.