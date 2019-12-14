سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس متهمين بحيازة كيلو من مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:00 م
حبس متهمين بحيازة كيلو من مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام استروكس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى-كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة كيلو من مخدر الاستروكس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط مباحث قسم شرطة السلام ثان، "ح. ا". ف" 21 سنة عاطل، و" م. ه. ن" 22 سنة عاطل، أثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلان السيارة رقم ب ج ج 847 فضى اللون "ملك الأول " وبحوزتهما "كيلو جرام استروكس، كيس بداخله مادة البودر التى تستخدم فى تصنيع مخدر الاستروكس، ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون، مبلغ مالى 1100 جنيه، 2 هاتف محمول".

 

وبمواجهتهما بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


تجارة المخدرات

تجارة الاستروكس

حبس

نيابة السلام

قسم السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة