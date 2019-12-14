حبس عاطل وأمر بضبط وإحضار أخر لتورطهم فى صناعة وتجارة المخدرات فى أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بالاشتراك مع اخر هارب، فى الاتجار بمخدر الحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار متهم أخر هارب.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، تورط عاطلين، فى الاتجار بمخدر الحشيش، وإعادة تصنيعهما المخدر لبيعه لعملائهما.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما، أثناء استقلاله سيارة ملاكى بأوسيم، وضبط بحوزته بعد تفتيش منزله، 15 جرام حشيش كعينة معدة للبيع بعد تصنيعها، و50 جرام استروكس، وأدوات تستخدم فى التصنيع وإعادة تدوير الحشيش، وطبنجة صوت وطلقتين، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.