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حبس زوج شهر لتخلفه عن أداء 24 ألف نفقة زوجته وطفليه عن 6 أشهر

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:06 م
حبس زوج شهر لتخلفه عن أداء 24 ألف نفقة زوجته وطفليه عن 6 أشهر محكمة الأسرة وخلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بحبس زوج شهر، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية عن 6 شهور، المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وطفليه الثلاثة، والبالغة 24 ألف جنيه، بمقدار 4 آلاف عن كل شهر.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن سداد نفقات طفليها، وطردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

تفاصيل القضية، تعود إلى تقدم الزوجة هايدي.ف.س، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطلب تطليقها للضرر من زوجها "ماجد.أ.ن"، لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهرى، رغم يسار حالته المادية.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الانفاق عليها منذ 6 أشهر، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفليها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.

يذكر أن الزوج خلال نظر دعوى الطلاق، توجه لإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.


محكمه الاسره

خلافات اسريه

قانون الاحوال الشخصيه

حكم نشوز

حبس زوج

العنف ضد الزوجات

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