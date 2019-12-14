جمعية أصحاب المدارس تبحث مع الاتصالات إجراءات توصيل الشبكات للمدراس

كتب محمود طه حسين

قال بدوى علام، نائب جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، إنه سيجرى عقد اجتماع الأسبوع الجارى مع وزارة الاتصالات لبحث ضوابط وإجراءات توصيل شبكات الإنترنت إلى المدارس الخاصة، بعد قرار التعليم بتوصيل المدارس للشبكات والبنية التكنولوجية.



وطالب بدوى علام، بضرورة تقسيط المبالغ التى ستكلفها المدارس فى تجيهز البنية التكنولوجية، كما طالب بضرورة تحمل الوزارة للمبالغ للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الشركة المصرية للاتصالات بصدد عمل الدراسة الفنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، طبقًا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة، فى إطار التجهيز للبنية التكنولوجيا فى المدارس، موضحة أن الهدف هو توفير الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الإلكترونية لجميع الطلاب المستهدفين فى الصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكدة أنه سيتم التنفيذ والتعاقد مباشرة بين الشركة المصرية للاتصالات والمدرسة، وذلك على نفقة المدرسة الخاصة، وتحت الإشراف الفنى للوزارة والاعتماد للوصول إلى منصة الاختبارات.