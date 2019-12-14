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جريفيث: انهيار اتفاق الرياض سيكون ضربة مدمرة لليمن

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:00 ص
جريفيث: انهيار اتفاق الرياض سيكون ضربة مدمرة لليمن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث
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حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، من خطورة انهيار اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر الماضي.
 
وقال جريفيث - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية امس الجمعة - "أعتقد أنه من المهم حقا أن يطبق هذا الاتفاق في أساسياته على الأقل​​​. نحن جميعا قلقون بشأن ما إذا كان سيتحقق". 
 
وأضاف جريفيث "يمكننا أن نرى أن هناك مصلحة لدى كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيقها، ربما ليس في جميع جوانبها، ولكن بما فيه الكفاية للسماح لنا في عملية الأمم المتحدة بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل".
 
وتابع: "اتفاق الرياض يمنحنا الوقت، ونأمل ذلك. لكن إذا انهار، أعتقد أنها ستكون ضربة مدمرة لليمن".
 
وأشار إلى "تأكيد كبار المسؤولين في الحكومة السعودية، الحرص على تطبيق اتفاقية الرياض".
 
وفي 5 نوفمبر الماضي، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (وهو هيئة سياسية تشمل عددا من محافظات جنوب اليمن)، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة التحالف العربي (التي تقوده الرياض في اليمن دعما للقوات الحكومية ضد الحوثيين).
 
وجرى التوقيع في الرياض برعاية الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

اليمن

الرياض

مارتن جريفيث

سلمان بن عبد العزيز

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