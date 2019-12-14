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"تنمية الصادرات" تنظم المشاركة بمعرض جدة للكتاب بمشاركة 33 دار نشر

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:23 ص
"تنمية الصادرات" تنظم المشاركة بمعرض جدة للكتاب بمشاركة 33 دار نشر معرض جدة للكتاب
كتب إسلام سعيد

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قامت هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب بتنظيم المشاركة المصرية في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2019، بمشاركة 33 دار نشر في مختلف المجالات حيث يقام الجناح المصرى على مساحة 534 متر مربع بأرض المعارض بجدة.

 

وقال عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات إن معرض جدة الدولي للكتاب يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الكتب والمستلزمات التعليمية، مشيراً الى ان المعرض يقام خلال الفترة من 11-21 ديسمبر الجارى وافتتحه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

 

واضاف أن الاهتمام بالمعارض الخارجية للكتاب المصرى يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لصناعة النشر في مصر والعمل على الترويج للكتاب المصرى من خلال آلية المعارض الخارجية، مشيراً الى ان المشاركة في معرض جدة تستهدف الترويج للكتاب المصرى في السعودية خاصة وأنها تعد ثانى دولة مستوردة للكتاب المصرى بنسبة 10% من صادرات الكتب العربية، كما ان منطقة الخليج العربى تعد أكثر المناطق جذبا للكتاب المصرى حيث تستورد 30% تقريبا من الكتاب المصرى.

 

وأوضح الشريف ان الدورة الحالية لمعرض جدة، تقام على مساحة 30 ألف متر مربع ويشارك بها أكثر من 400 دار نشر من 40دولة عربية وأجنبية لعرض ما يقرب من 350 ألف كتاب ومن المتوقع ان تحظى بمشاركة أكثر من 475 ألف زائر، مشيراً الى ان المعرض شارك به كبريات دور النشر العربية والدولية ويتضمن الكتب الأكاديمية والثقافية والعلمية والأدبية والدينية بالإضافة إلى كتب الطفل والوسائط المعرفية والكتب الإلكترونية.

 

ومن جانبها أوضحت ايمان رفعت مدير الجناح المصرى، أن المعرض يعد أحد الفعاليات الهامة التي تستقطب عددا كبيرا من دور النشر من مختلف دول العالم، مما يتيح الفرصة للشركات المصرية ودور النشر في الوصول إلى أبرز بوابات النشر العالمية للكتاب في دول الخليج والشرق الاوسط.

 

وأضافت انه خلال ايام المعرض ستقام أمسيات مختلفة بالإضافة لورش عمل متنوعة في جوانب التصوير الضوئي وتنمية مهارات وثقافة الطفل والكتابة الإبداعية للأطفال، بجانب النشر الإلكتروني، كما سيضم المعرض متحف للفنون يشمل جناح الفن التشكيلي وجناح الخط العربي وجناح التصوير الضوئي.

 

 


تنمية الصادرات

صادرات مصر

هيئة الكتاب

العامة للكتاب

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