تقرير: وفاة 14 ألف شخص فى كندا خلال 4 سنوات بسبب المواد الأفيونية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ما يقرب من 14 ألف شخص في كندا توفوا بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية في السنوات الأربع الماضية ، وتم نقل أكثر من 17 ألف شخص إلى المستشفى فيما وصفه المسؤولون بأنها أزمة متفاقمة.

في تقرير بعنوان الأضرار المرتبطة بالمواد الأفيونية في كندا صدر هذا الأسبوع ، حددت وكالة الصحة العامة الكندية نطاق الأزمة.

وقالت الدكتور تيريزا تام ، كبير مسئولي الصحة العامة في كندا ، والدكتور ثاقب شهاب ، كبير مسئولي الصحة الطبية في ساسكاتشوان ، في بيان مشترك: "لا تزال أزمة الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية تدمر العديد من الكنديين وعائلاتهم ومجتمعاتهم من الساحل إلى الساحل ". وصدر البيان جنبا إلى جنب مع التقرير.

وقالت الدكتورة أنيتا سريفاستافا ، أستاذة الطب في جامعة تورنتو: "من المقلق للغاية رؤية هذا النوع من الأرقام".

أكبر محرك للأزمة هو الفنتانيل ، وهو عقار اصطناعي قوي وغالبًا ما يتم خلطه مع الهيروين لتضخيم آثاره.

ونظرًا لأن جميع الوفيات المسجلة تقريبًا كانت مصادفة ، يخشى المسئولون الصحيون أن تكون الأدوية الموجودة في الشوارع ملوثة بالمواد السامة والقوية غير مفهومة بشكل جيد من قبل الجمهور.

وفي الوقت نفسه ، أدى انتشار الوصفات الأفيونية على مدى العقد الماضى إلى تفاقم المشكلة: لا تزال كندا واحدة من أكبر مستهلكي الفرد من الأفيونيات الموصوفة في العالم.