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تقرير: وفاة 14 ألف شخص فى كندا خلال 4 سنوات بسبب المواد الأفيونية

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:10 م
تقرير: وفاة 14 ألف شخص فى كندا خلال 4 سنوات بسبب المواد الأفيونية المواد الأفيونية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ما يقرب من 14 ألف شخص في كندا توفوا بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية في السنوات الأربع الماضية ، وتم نقل أكثر من 17 ألف شخص إلى المستشفى فيما وصفه المسؤولون بأنها أزمة متفاقمة.

 

في تقرير بعنوان الأضرار المرتبطة بالمواد الأفيونية في كندا صدر هذا الأسبوع ، حددت وكالة الصحة العامة الكندية نطاق الأزمة.

 

وقالت الدكتور تيريزا تام ، كبير مسئولي الصحة العامة في كندا ، والدكتور ثاقب شهاب ، كبير مسئولي الصحة الطبية في ساسكاتشوان ، في بيان مشترك: "لا تزال أزمة الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية تدمر العديد من الكنديين وعائلاتهم ومجتمعاتهم من الساحل إلى الساحل ". وصدر البيان جنبا إلى جنب مع التقرير.

 

وقالت الدكتورة أنيتا سريفاستافا ، أستاذة الطب في جامعة تورنتو: "من المقلق للغاية رؤية هذا النوع من الأرقام".

 

أكبر محرك للأزمة هو الفنتانيل ، وهو عقار اصطناعي قوي وغالبًا ما يتم خلطه مع الهيروين لتضخيم آثاره.

 

ونظرًا لأن جميع الوفيات المسجلة تقريبًا كانت مصادفة ، يخشى المسئولون الصحيون أن تكون الأدوية الموجودة في الشوارع ملوثة بالمواد السامة والقوية غير مفهومة بشكل جيد من قبل الجمهور.

 

وفي الوقت نفسه ، أدى انتشار الوصفات الأفيونية على مدى العقد الماضى إلى تفاقم المشكلة: لا تزال كندا واحدة من أكبر مستهلكي الفرد من الأفيونيات الموصوفة في العالم.


المواد الافيونية

الفنتانيل

كندا

ازمة الافيون

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