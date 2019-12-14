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تعليم الشرقية تشدد على حضور الطلاب اليوم الدراسى حتى بداية الامتحانات

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:49 م
تعليم الشرقية تشدد على حضور الطلاب اليوم الدراسى حتى بداية الامتحانات رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، تعليمات  لمديري المدارس الالتزام بموعد انتهاء الامتحانات العملية قبل يوم 30 ديسمبر الجاري ، مع عدم تغيير مواعيد بدء ونهاية اليوم الدراسي .

وحذر"عبد الحميد"، في بيان له ، من خروج الطلبة قبل موعد آخر حصة في اليوم الدراسي حفاظا علي سلامة  الطلاب ، وفي حالة الانتهاء من الامتحان العملي قبل موعد انتهاء اليوم الدراسي يتم استكمال الحصص لنهاية اليوم الدراسي أو بدء الحصص ثم عقد الامتحان العملي بعد الساعة العاشرة .
 
جدول أمتحانات مراحل النقل والشهادة الإعدادية لنصف الدراسي الاول ، التي تبدأ من 30 ديسمبر حتي 23 يناير 2020 ، مع اعتبار أيام الجمعة وعيدي الميلاد والغطاس إجازة .
 
وتبدأ امتحانات يوم 30 ديسمبر للصفوف الابتدائية من الثالث الي السادس ، ويوم 11 يناير تبدأ مراحل النقل بالصف الاول والثاني الثانوي العام ، اما  الفني و المزدوج  يوم 4 يناير .
 
وأشار وكيل الوزارة ، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدا في 18 يناير المقبل و تنهي 23 يناير، مؤكدا أنه تم إصدار تعليمات مشددة إدارات التعليمية ، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال أيام الامتحانات ، وتواجد الزائرة الصحية تحسبا لأي ظرف طارئ  .
 


 

 


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