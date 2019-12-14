تعليم الشرقية تشدد على حضور الطلاب اليوم الدراسى حتى بداية الامتحانات

وحذر"عبد الحميد"، في بيان له ، من خروج الطلبة قبل موعد آخر حصة في اليوم الدراسي حفاظا علي سلامة الطلاب ، وفي حالة الانتهاء من الامتحان العملي قبل موعد انتهاء اليوم الدراسي يتم استكمال الحصص لنهاية اليوم الدراسي أو بدء الحصص ثم عقد الامتحان العملي بعد الساعة العاشرة .

جدول أمتحانات مراحل النقل والشهادة الإعدادية لنصف الدراسي الاول ، التي تبدأ من 30 ديسمبر حتي 23 يناير 2020 ، مع اعتبار أيام الجمعة وعيدي الميلاد والغطاس إجازة .

وتبدأ امتحانات يوم 30 ديسمبر للصفوف الابتدائية من الثالث الي السادس ، ويوم 11 يناير تبدأ مراحل النقل بالصف الاول والثاني الثانوي العام ، اما الفني و المزدوج يوم 4 يناير .

وأشار وكيل الوزارة ، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدا في 18 يناير المقبل و تنهي 23 يناير، مؤكدا أنه تم إصدار تعليمات مشددة إدارات التعليمية ، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال أيام الامتحانات ، وتواجد الزائرة الصحية تحسبا لأي ظرف طارئ .