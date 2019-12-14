تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل ، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 5.4 مليون ورقة بقيمة قدرها 8.8 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 4.2 مليون ورقة، بقيمة قدرها 807.8 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 850.4 ألف ورقة، وبقيمة 630.1 ألف جنيه.

وجاءت شركتا يوتوبيا للاستثمار العقرى والسياحى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول ألف ورقة بقيمة 5790 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 250 بقيمة 107 جنيه للثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 11.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.8 مليون ورقة منفذة على 815 عملية خلال الأسبوع الماضى.