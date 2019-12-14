تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 37.9%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 29.3%.

وحلت شركة اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 938.3 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%، وفى المركز الرابع تأتى المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 709.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 493.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%.

وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 260.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.2%، كايرو كابيتال سيكورتيز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 213.3 مليون جنيه بنسبة 1.8%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 187.7 مليون جنيه بنسبة 1.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 132.7 مليون جنيه، و 114.1 مليون جنيه جنيه، بنسبة 1.1%، 1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.