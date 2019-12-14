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تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 ص
تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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حددت وزارة الإسكان، يوم 26 الشهر الجارى، آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى.
 
وكانت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فتحت الباب لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا، بالإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).
 
وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضرورة رفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط، والمستندات المطلوبة، على الموقع الإلكترونى للصندوق، وذلك لاستكمال التقديم.
 
وأضافت: يبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد فى حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائياً).
 
وسيقوم الصندوق باستخدام عائد الوديعة مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعمارى للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافى الدخل الشهرى للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7% سنوياً ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصرى وفقاً لدخل مقدم الطلب.
 
 
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، بمحافظة الإسماعيلية، ومناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومناطق (بنى عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه)، بمحافظة الدقهلية، ومناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا)، بمحافظة المنوفية، ومناطق (مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض)، بمحافظة كفر الشيخ، ومناطق (بسيون – سمنود – زفتى – كفر الزيات – المحلة)، بمحافظة الغربية، ومناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادى النطرون)، بمحافظة البحيرة.
 

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

الاعلان الثانى عشر

صندوق الاسكان الاجتماعى

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اليوم السابع بلس

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