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تركى آل الشيخ يعلن عن فعاليات جديدة بالسعودية ويؤكد: "اشتقت لهواء المملكة"

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:53 م
تركى آل الشيخ يعلن عن فعاليات جديدة بالسعودية ويؤكد: "اشتقت لهواء المملكة" المستشار تركى ال الشيخ
كتب محمد عبد العظيم

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أعرب المستشار تركى ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية فى المملكة العربية السعودية، عن اشتياقه لهواء المملكة العربية السعودية، قائلا: "وحشتونى كتير.. واشتقت لهوا المملكة.. والقادم أحلى وأحلى".

وتابع تركى ال الشيخ عبر فيديو نشره على حسابه بتويتر، أنه اتفق الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، على إقامة بطولة البلوت على كأس موسم الرياض، موضحا أن هذه البطولة سوف تشهد حضور كل لاعبى البلوت فى السعودية والخليج والعالم، حيث ستكون بطولة استثنائية وتاريخية.

وأوضح المستشار تركى ال الشيخ، أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الفعاليات الجديدة ضمن موسم الرياض مثل الحفلات الفنية وغيرها.


تركى ال الشيخ

السعودية

اخبار السعودية

موسم الرياض

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