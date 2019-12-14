تركى آل الشيخ يعلن عن فعاليات جديدة بالسعودية ويؤكد: "اشتقت لهواء المملكة"

أعرب المستشار تركى ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية فى المملكة العربية السعودية، عن اشتياقه لهواء المملكة العربية السعودية، قائلا: "وحشتونى كتير.. واشتقت لهوا المملكة.. والقادم أحلى وأحلى".
وتابع تركى ال الشيخ عبر فيديو نشره على حسابه بتويتر، أنه اتفق الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، على إقامة بطولة البلوت على كأس موسم الرياض، موضحا أن هذه البطولة سوف تشهد حضور كل لاعبى البلوت فى السعودية والخليج والعالم، حيث ستكون بطولة استثنائية وتاريخية.
وأوضح المستشار تركى ال الشيخ، أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الفعاليات الجديدة ضمن موسم الرياض مثل الحفلات الفنية وغيرها.
الجزء الثاني🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/rMBxhO1SMQ— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019
كان المستشار تركي آل الشيخ، ظهر في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي، يعلن فيه عودته للسعودية بعد رحلة علاجه التى خاضها الفترة الأخيرة.
وقال رئيس هيئة الترفيه في مقطع الفيديو "راجع قريب للمملكة، ومتحمس لموسم الرياض وختام موسم الرياض، ومتحمس لأني اشوف احضر حفل "ليلة سودان المحبة"، وأشوف الفنان محمد الأمين والعديد من الاعمال فى موسم الرياض، عندنا اليوم أكثر من 15 ألف فلبيني في البوليفارد، جايلكم يا ميدل بيست، الله يعنكم".
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