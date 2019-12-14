سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس موظف لحيازته بندقية تركى وقنبلة غاز بمدينة نصر

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:58 م
تجديد حبس موظف لحيازته بندقية تركى وقنبلة غاز بمدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر أول، تجديد حبس مصرفى لحيازته بندقية تركى وقنبلة غاز بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفاده ضبط "م. م"، 33 سنة، مساعد مصرفى ببنك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم تركى الصنع تحمل أرقام 25984 ـ 13 غير مبلغ بسرقتها، 6 طلقات من ذات العيار، قنبلة غاز صالحة للاستخدام.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله على قنبلة الغاز من أحد أصدقائه مقيم بأمريكا.

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.


محكمة مدينة مدينة نصر ضبط موظف بحيازته قنبلة غاز فى مدينة نصر قسم مدينة نصر

محكمة مدينة مدينة نصر

ضبط موظف بحيازته قنبلة غاز فى مدينة نصر

قسم مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. صور

أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. صور

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

الأهلي يلبي طلب فايلر ويضع ساعة رقمية في التتش

الأهلي يلبي طلب فايلر ويضع ساعة رقمية في التتش

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة