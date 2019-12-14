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بعد 4 شهور .. تعرف على السبب الحقيقى لوفاة أمريكى قال مسئولون "إن تمساحا قتله"

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:49 ص
بعد 4 شهور .. تعرف على السبب الحقيقى لوفاة أمريكى قال مسئولون "إن تمساحا قتله" تمساح
كتب خالد إبراهيم

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قبل عدة شهور، تم العثور على جثة رجل أمريكى، فى ولاية فلوريدا، قيل وقتها، أن تمساحا عقره، ولكن كانت الشهور الماضية، كفيلة، بتوضيح الحقيقة، والتى لم تكن تتعلق بالتمساح على الاطلاق.

موقع thesmokinggun أكد أن التمساح ليس سبب الوفاة، ولكنننن الرجل لقى مصرعه بسبب جرعة زائدة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

التمساح
التمساح

 

وتابع الموقع، في وقت اكتشاف جثة فورد ، لم يكن المسؤولون متأكدين من سبب وفاته. تكهن المحققون في البداية بأن فورد ، الذي لم يعمل لصالح شركة التعدين قد غرق، أو قتله التمساح.ولكن تم العثور على مادة ميثامفيتامين وقت وفاته فى جسده.

وبسبب هذا الاعتقاد الخاطئ وقتها، فقد حاصرت هيئة الحياة البرية التمساح وقتلته لتشريحه، لتجد يد وقدم فورد داخل معدته.

ومع ذلك ، فإن تقرير تشريح الجثة الذى صدر أمس خلص إلى أن فورد توفي بسبب "تسمم الميثامفيتامين" عن طريق الصدفة وأن جثته تم تحديدها لاحقًا بواسطة التمساح، وكشفت عملية التشريح أن يد فورد اليسرى والقدم اليمنى كانتا داخل بطن التمساح.

 


أمريكى

وفاه

تمساح

قتل

مواقف طريفة

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