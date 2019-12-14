اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ.. 7 آلاف شاب يتحدثون عن طموحاتهم وآمالهم.. والرئيس ينصت لأحلام المستقبل.

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