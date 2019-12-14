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اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:08 م
اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ.. 7 آلاف شاب يتحدثون عن طموحاتهم وآمالهم.. والرئيس ينصت لأحلام المستقبل.

 

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اليوم السابع بلس

منتدى شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى

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