النايض يطالب غسان سلامة بعدم تجديد الاعتراف الاممي بمجلس السراج

وأوضح النايض فى رسالة عاجلة إلى غسان سلامة أنه بحلول 17 ديسمبر 2019، يجب أن ترجع السلطات الرئاسية كاملة وغير منقوصة إلى رئاسة البرلمان الليبي المنتخب، مشيرا إلى أنه بالنظر للتصرفات المتسارعة والخطيرة التي قام ويقوم بها المجلس الرئاسي وحكومته وكذلك المؤسسات السيادية التابعة له في المجالات الخارجية والأمنية والنفطية والمصرفية والاستثمارية؛ يطلب مجمع ليبيا سرعة إخطار المجلس الرئاسي وحكومته بعدم التجديد التلقائي له وبإخطار كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم إنفاذ قرارته واتفاقاته ومذكرات التفاهم التي يوقعها هذه الأيام يمينا وشمالا.

وشدد النايض على أن سيادة ومقدرات وموارد الشعب الليبي هي أمانة كبيرة يجب احترامها وتقديرها والمحافظة عليها، وعدم تجديد الاعتراف الدولي عند انتهاء العام الرابع من عمر المجلس الرئاسي وحكومته يوم الثلاثاء القادم هو خير سبيل للمحافظة على تلك الأمانة.