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المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

السبت، 14 ديسمبر 2019 09:58 ص
المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة ونش مرور - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكيها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
 

حملات مرورية بالقاهرة السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

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