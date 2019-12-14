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"العصار" يشهد توقيع عقد مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:06 م
"العصار" يشهد توقيع عقد مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات خلال توقيع الاتفاقيه
كتب زكى القاضى

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شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومجموعة "بولى" الصينية الدولية بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

 

يأتى توقيع هذا العقد فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربى على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية فى مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً فى ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الجانب الصينى، ويهدف هذا العقد إلى التعاون بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربى " ومجموعة "بولى" فى مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة والتى من المقرر أن تصل إلى عدد "3" ملايين إطار سنويا، حيث يأتى هذا التعاون للحد من استيراد إطارات السيارات الذى وصل إلى 186 مليون دولار عام2018 كما يأتى توقيع العقد تأكيدًا على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات للشركات والوحدات التابعة للوزارة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية بالدولة.

 

من جانبه استعرض ممثل مجموعة شركة «بولي» الصينية الدولية استراتيجية تطوير مشروعاتها المستقبلية فى مصر، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتصبح مركزًا رئيسيًا لصناعاتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى ضوء ثقة المجموعة الكبيرة فى مناخ الاستثمار المصرى الذى يتمتع بإمكانيات ومقومات متميزة ومتنوعة فى ضوء الإجراءات المتعددة التى اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد تعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار بالقطاعات التصنيعية المختلفة بهدف تحقيق التنمية الشاملة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

 

كما أعرب عن اعتزاز مجموعة "بولي" الصينية بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية من خلال وزارة الإنتاج الحربى، مؤكدًا على أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من خبرات فى مجال التصنيع المختلفة يتيح لها إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع إطارات السيارات بمختلف أنواعها إلى مصر.

 


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الانتاج الحربى

العصار

تصنيع اطارات السيارات

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