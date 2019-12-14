الضحية الثانية بحادث قطار طنطا: "إن شاء الله حقى وحق صاحبي هيرجع"

وشكل سامح عاشور نقيب المحامين لجنه ثلاثية من النقابة العامة تضم كل من عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، حسن آمين، محمد حسن للدفاع عن ضحية حادث القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، بعد قيام كمسرى القطار، بإجبار المجنى عليهما على القفز من القطار، وتسبب فى وفاة شاب وإصابة صديقه لعدم دفعهما ثمن التذاكرة.

وقال عبد الجواد أحمد عضو هيئةً الدفاع عن المجنى عليهما، أن اللجنة شكلها النقيب العام للمحامين ايمانا بدور النقابة فى الدفاع عن حقوق المواطنين، والمشاركة تطوعية للدفاع عن المجني عليهما.

وأضاف أنه تم انهاء إجراءات رفع دعوى تعويض مدني بمليون جنيه ضد المتهم، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة تعديل القيد والوصف فى القضية من جرح أفضى إلى موت، إلى قتل عمد.

وتم إيداع المتهم فى قفص الاتهام، تمهيدا لانعقاد المحكمة ونظر محاكمته، وحضر عدد من أسرة الضحية داخل القاعة وهيئة الدفاع عن المتهم.