السعودية تدشن برنامجا تدريبا للحرف لـ200 يمينة معيلة بتعز

إيمان حنا

دشنت المملكة العربية السعودية برنامجا تدريبا على الحرف لـ200 يمينة معيلة فى تعز، ضمن برامج التدريب الحرفى للمرأة.. يأتى ذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية التى تقدمها فى اليمن لتخفيف معاناة الشعب اليمنى ودعمه في العديد من مجالات التنمية، من خلال مركز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث قام بتسليم معدات وادوات التمكين الاقتصادي للمتدربات في مجال الروائح والبخور ضمن برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي لـ 200 امرأة معيلة في تعز إحدى محافظات اليمن.

وقام بالافتتاح عبده علي مدير الشئون الاجتماعية والعمل في تعز والدكتور عبدالكريم شمسان رئيس جمعية بناء الخيرية وطارق الحمادي مدير الجمعية ، بحضور المستفيدات من مشروع التدريب في مجال البخور والروائح .



جانب من الورش

ومن جانبه أشاد عبده علي مدير الشئون الاجتماعية والعمل بالدور الإنساني والتنموي المتميز للسعودية مضيفا أن المشروع سيكون له دور كبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمحافظة وسوف يحل مشكلة الفقر والبطالة للمعيلات باليمن.

وقال الدكتور عبدالكريم شمسان ، إنه سيتم تمكين 50 امرأة متدربة في مجال البخور من خلال تسليمهن معدات وأدوات ومواد انتاج البخور والروائح ضمن مشروع تدريب 200 امرأة معيلة، مثمنا الجهود الإنسانية التي تقوم بها السعودية في محافظة تعز واصفا إياها بالهائلة، مشيرا الى أن مشاريع المركز متنوعة ومتعددة في مجال الصحة والغذاء والمياه والتربية والاغاثة وفي مجالات إنسانية وإغاثية وتنموية عديدة .

وفى الوقت نفسه أوضحت سكينة طارش مديرة مشروع التدريب الحرفي، أن برنامج التدريب الحرفي والذي استهدف 200 امراة معيلة بتعز يتضمن اربعة مجالات هي الخياطة والتطريز والكوافير والنقش والاشغال اليدوية ومجال صناعة البخور والروائح ، وقد تم استكمال مرحلة التدريب ودورات التسويق لكافة المجالات.

وأشارت مديرة المشروع إلى أنه يتم اليوم تدشين مرحلة تمكين المتدربات في مجال البخور والروائح وسيتم خلال الاسابيع القادمة تمكين بقية المجالات، منوهة بأن برنامج تدريب المشاركات في مجال البخور والروائح أعطى المتدربات معارف وخبرات وساعدهن في احتراف مهنة صناعة البخور والروائح بكل جدارة ، كما تلقت المتدربات خلال فترة تنفيذ البرنامج دورات في التسويق ومهارات البيع والتعامل في ترويج المنتجات وتسويقها.