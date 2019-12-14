سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضمن برامج التدريب الحرفى للمرأة..

السعودية تدشن برنامجا تدريبا للحرف لـ200 يمينة معيلة بتعز

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:31 م
السعودية تدشن برنامجا تدريبا للحرف لـ200 يمينة معيلة بتعز مشروع تدريب 200 يمنية معيلة
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشنت المملكة العربية السعودية برنامجا تدريبا على الحرف لـ200 يمينة معيلة فى تعز، ضمن برامج التدريب الحرفى للمرأة.. يأتى ذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية التى تقدمها فى اليمن لتخفيف معاناة الشعب اليمنى ودعمه في العديد من مجالات التنمية، من خلال مركز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث قام بتسليم معدات وادوات التمكين الاقتصادي للمتدربات في مجال الروائح والبخور ضمن برنامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي لـ 200 امرأة معيلة في تعز إحدى محافظات اليمن.

وقام بالافتتاح عبده علي مدير الشئون الاجتماعية والعمل في تعز والدكتور عبدالكريم شمسان رئيس جمعية بناء الخيرية وطارق الحمادي مدير الجمعية ، بحضور المستفيدات من مشروع التدريب في مجال البخور والروائح .

 

cad6fe64-ffef-4064-82e0-de9bc7f9d19e
جانب من الورش

 

ومن جانبه أشاد عبده علي مدير الشئون الاجتماعية والعمل بالدور الإنساني والتنموي المتميز للسعودية مضيفا أن المشروع سيكون له دور كبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمحافظة وسوف يحل مشكلة الفقر والبطالة  للمعيلات باليمن.

وقال الدكتور عبدالكريم شمسان ، إنه سيتم تمكين 50 امرأة متدربة في مجال البخور من خلال تسليمهن معدات وأدوات ومواد انتاج البخور والروائح ضمن مشروع تدريب 200 امرأة معيلة، مثمنا الجهود الإنسانية التي تقوم بها السعودية في محافظة تعز واصفا إياها بالهائلة، مشيرا الى أن مشاريع المركز متنوعة ومتعددة في مجال الصحة والغذاء والمياه والتربية والاغاثة وفي مجالات إنسانية وإغاثية وتنموية عديدة .

وفى الوقت نفسه أوضحت سكينة طارش مديرة مشروع التدريب الحرفي، أن برنامج التدريب الحرفي والذي استهدف 200 امراة معيلة بتعز يتضمن اربعة مجالات هي الخياطة والتطريز والكوافير والنقش والاشغال اليدوية ومجال صناعة البخور والروائح ، وقد تم استكمال مرحلة التدريب ودورات التسويق لكافة المجالات.

 وأشارت مديرة المشروع إلى أنه يتم اليوم تدشين مرحلة تمكين المتدربات في مجال البخور والروائح وسيتم خلال الاسابيع القادمة تمكين بقية المجالات، منوهة بأن برنامج تدريب المشاركات في مجال البخور والروائح أعطى المتدربات معارف وخبرات وساعدهن في احتراف مهنة صناعة البخور والروائح بكل جدارة ، كما تلقت المتدربات خلال فترة تنفيذ البرنامج  دورات في التسويق ومهارات البيع والتعامل في ترويج المنتجات وتسويقها.


المرأة اليمنية

المرأة المعيلة

اليمن

تعز

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة