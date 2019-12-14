السجن المشدد 3 سنوات لسباك أقام منزلا على أرض أثرية بالدرب الأحمر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " جمال.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالتعدى على أرض أثرية بالدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وحاتم راشد أمير، وأمانة سر محمد علاء حمزة و إسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "جمال .ع"، سباك، تهمة التعدي علي الأرض الأثرية رقم 75، وهي والعقار رقم 13 التابع لشارع الشيخ محمد عبده، داخل وكالة "قايتباي" الأثرية، بأن قام عليها إشغالات عبارة عن مسكن مكون من حجرتين خشبيتين بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.